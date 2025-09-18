ضجة في فرنسا : ماكرون وزوجته سيقدمان "أدلة مصورة" لإثبات أن بريجيت امرأة

قد يعجبك أيضًا -

عاصفة في فرنسا: من المتوقع أن يقدم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت أمام المحكمة في الولايات المتحدة "أدلة مصورة وعلمية" تثبت أنها امرأة. وقال محاميهما اليوم (الخميس) إن "الوثائق تشكل جزءًا من دعوى التشهير التي رفعها الزوجان ضد المحللة السياسية كانديس أوينز بسبب التعليقات التي نشرتها".

قال محامي الزوجين ماكرون في القضية، توم كلير، في حديث مع بودكاست "Fame Under Fire" التابع لهيئة البي بي سي إن "ماكرون وجد الادعاءات 'مقلقة للغاية' وأنها تشكل 'تشتيتاً للانتباه' بالنسبة لرئيس فرنسا".

نُذكّر أن بريجيت ماكرون قدمت دعوى قضائية ضد امرأتين نشرتا على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات كاذبة تزعم بأنها متحولة جنسياً. الادعاءات الباطلة، والتي تفيد بأن زوجة رئيس فرنسا، البالغة من العمر 72 عاماً، وُلدت كرجل وخضعت لاحقاً لعملية تصحيح جنس، انتشرت على نطاق واسع، بل وتجاوزت حدود فرنسا حتى وصلت إلى الولايات المتحدة.

هذه ليست الضجة الوحيدة التي أثيرت هذا العام حول الزوجين، ففي شهر مايو\أيار الماضي تم توثيق الرئيس وهو يتلقى صفعة من زوجته، بريجيت، أثناء خروجهما من طائرتهما في فيتنام. لاحقًا، أصدر مكتب ماكرون تعليقًا قلل فيه من أهمية الحادثة: "هذا خلاف غير ضار بين زوجين".