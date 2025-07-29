تقرير: بريطانيا ستدعو لإنهاء الحرب والاعتراف بدولة فلسطينية

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من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطته للاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكرته صحيفة التلغراف يوم الاثنين. وتهدف هذه الخطة إلى تهدئة الضغوط داخل حزب العمال. وأضافت الصحيفة أن ستارمر سيقدم "أدقّ تقرير له حتى الآن" حول ما تحتاجه السلطة الفلسطينية للحصول على الاعتراف، وسيناقش أيضًا الجهود البريطانية لتحسين إمدادات المساعدات إلى غزة لمواجهة المجاعة.

ومع ذلك، من المتوقع أن يبقى الاعتراف بالدولة مشروطًا بالتوصل إلى وقف إطلاق النار وربما أيضًا بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا في يد حماس. ومن الممكن أن هذا لن يفي بمتطلبات ثلث أعضاء البرلمان من حزب العمال وأعضاء الحكومة الذين دفعوا نحو اعتراف فوري بالدولة الفلسطينية.

خلف الكواليس، وزراء من الكابينت، من بينهم نائبة رئيسة الوزراء أنجيلا راينر ووزير الصحة ويس ستريتنج، يدفعون رئيسة الوزراء لاتخاذ هذه الخطوة.

التقى ستارمر الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن، في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى. وكان من أبرز المواضيع التي بحثها الزعيمان الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس.

خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقداه، قال رئيس وزراء بريطانيا إن الحديث يدور عن "كارثة إنسانية" وأعرب عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق نار وإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع. وأضاف ترامب نفسه أنه تحدث أيضاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول موضوع المساعدات، وأشار إلى أن "هناك مجموعة من الدول ستقدم الآن مساعدة كبيرة".