"أسطول الأشباح" الروسي يواصل إثارة مخاوف وقلق الدول الغربية

لا يزال "أسطول الأشباح" الروسي يثير مخاوف وقلق الغرب، ووفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز" ، فإن المسؤولين في الغرب أثاروا مجددا مخاوفهم بشأن الأسطول الذي يعمل في خدمة الكرملين بصورة قريبة جدا من دول حلف الناتو، ويعمل الأسطول، الذي يتكون من ناقلات مختلفة، من بين أمور أخرى للتحايل على العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، حيث تحمل هذه الناقلات بشكل أساسي النفط.

وبحسب التقرير، غادرت الناقلة "إيغل إس" ميناء في الأراضي الروسية، وبعد فترة قصيرة تسببت في أضرار جسيمة للكابلات البحرية بين إستونيا وفنلندا. إذا تم تأكيد المعلومات من قبل وكالات الاستخبارات في الغرب، فهذه هي الحالة الأولى التي تقوم فيها ناقلة من "أسطول الأشباح" الروسي بتدمير البنية التحتية الحيوية في أوروبا. وبحسب المسؤولين، فإن هذا سيكون تصعيدا واضحا من جانبها

وعلق وزير الداخلية الإستوني وهاجم: "نحن على علم بأسطول الأشباح الروسي الذي يعمل في منطقتنا، ونعلم أن روسيا تشن بشكل منهجي حربًا هجينة ضد دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي جاراتها. حان الوقت لوقف الأوهام ومواجهتها." وأعلنت عدة دول في المنطقة يوم الجمعة عن نشر أكبر للقوات البحرية وقوات خفر السواحل.

وفي إبريل/نيسان الماضي، صرح قائد البحرية السويدية بأن هناك أدلة على أن ناقلات "أسطول الأشباح" الروسي تستخدم لنقل معلومات استخباراتية من قبل روسيا، وأنه تم رصد بعض السفن مع هوائيات والتي لا تظهر عادة على هذه السفن.

بالنسبة للكرملين، يقدم "أسطول الأشباح" حلاً للمشكلة الاقتصادية التي خلقتها الحرب في أوكرانيا. ويعد النفط حجر الزاوية في الاقتصاد الروسي، ولكنه أيضًا هدف رئيسي للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية. وعلى الرغم من أنه ليس من المعروف على وجه اليقين حتى الآن أن الأضرار التي لحقت بالكابلات قد تم عمدا، إلا أن بحر البلطيق أصبح منذ فترة طويلة ساحة مثالية للقيام بأعمال تخريبية من قبل روسيا. توفر خطوط الأنابيب تحت الماء التي تعمل في المنطقة الطاقة والبنية التحتية للاتصالات الحيوية للدول الأوروبية في المنطقة..