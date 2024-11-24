ليس فقط ضد إسرائيل: الحوثيون يرسلون مرتزقة إلى أوروبا

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم (الأحد)، أن روسيا قامت بتجنيد مئات المرتزقة من اليمن بالتنسيق مع الحوثيين للقتال في أوكرانيا، فيما زعم أن تجنيد المرتزقة بدأ في يوليو/تموز الماضي. ووفقا للتقرير، لم يتلق سوى عدد قليل من المرتزقة أي تدريب عسكري.

وقال الناشطون اليمنيون الذين سافروا إلى روسيا لصحيفة "فايننشال تايمز" إنهم تلقوا وعوداً بأجور مرتفعة وحتى بالجنسية الروسية. ويُزعم أيضًا أنهم وصلوا بمساعدة شركة مرتبطة بقيادة الحوثيين، وتم نقلهم مع الجيش الروسي وإرسالهم إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ويأتي تجنيد المرتزقة اليمنيين في أوكرانيا في ظل تزايد أعداد ضحايا روسيا وتجنيد مرتزقة من نيبال والهند ونحو 12 ألف جندي كوري شمالي قدموا للقتال في مقاطعة كورسك الروسية.

ويزعم دبلوماسيون أميركيون أن المصلحة بين الكرملين والحوثيين، أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل الحرب في أوكرانيا، هو علامة على مدى استعداد روسيا للذهاب لتوسيع القتال في أوكرانيا.

Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

وزعم المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم لاندركينغ، أن روسيا تتفاوض بالفعل بنشاط مع الحوثيين وتناقش تبادل الأسلحة بينهم. وأضاف: "نعلم أن هناك فريقاً روسياً في صنعاء يتولى هذه القضية".وقال: "أنواع الأسلحة التي تتم مناقشتها مثيرة للقلق للغاية وستسمح للحوثيين باستهداف السفن بشكل أفضل في البحر الأحمر وربما خارجه".

في غضون ذلك، لا يزال الجيش الروسي يواجه المشاكل، بعد أن أفادت وسائل إعلام روسية أنه تم الاتفاق في موسكو على إقالة جنرال كبير كان يقود القتال في أوكرانيا بسبب تقارير مضللة حول سير الحرب.