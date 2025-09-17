عروض عسكرية، اعتقالات وعربة خيل: ترامب في زيارة إلى بريطانيا

قد يعجبك أيضًا -

هبط رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) في وندسور في إطار زيارة دولة تاريخية ثانية إلى بريطانيا، التي بدأت بمراسم رائعة - ولكن أيضًا بمظاهرات واعتقالات.

تم استقبال ترامب أولاً من قبل أمير وأميرة ويلز، ثم من قبل الملك تشارلز والملكة كاميلا – وهذا هو ظهورها العلني الأول بعد مرضها.

انطلقت المسيرة الرسمية بإطلاق طلقات تحية من ستة مدافع تعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى، وعُزف النشيدان الوطنيان لبريطانيا والولايات المتحدة. ترامب وأفراد العائلة المالكة ركبوا معًا في عربة على طول قصر وندسور، بحضور حرس الشرف من سلاح الجو الملكي. ووفقًا لمحللين بريطانيين، فإن الركوب المشترك في العربة يُعتبر شرفًا استثنائيًا - كما يتيح للملك ولترامب فرصة للحديث على انفراد.

إلى جانب الطقوس، سُجِّلت حضور احتجاجي بارز في المدينة. تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة متظاهرين بعد أن عرضوا صورًا مرتبطة بقضية جيفري إبستين على قلعة ويندسور. الشوارع المحيطة بالقلعة مليئة بجمهور فضولي، وإلى جانب أعلام المملكة رُفعت أيضًا أعلام إسرائيل - تذكير بأن خلف الحدث الاحتفالي، تستمر الديناميكية العالمية والأزمات الدولية في فرض أجوائها. شاهدوا عرض الصور على قلعة ويندسور.

من المتوقع أن تستمر زيارة ترامب 48 ساعة، وستشمل سلسلة من الاجتماعات الرسمية، والفعاليات الملكية، ومناقشات سياسية - على خلفية توتر سياسي في الداخل والعالم.