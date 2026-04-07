البابا يهاجم تهديدات ترامب: "محو حضارة" يثير أزمة أخلاقية وقانونية عالمية

انتقد البابا ليو الرابع عشر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لوّح فيها بـ"محو حضارة كاملة"، معتبرًا أن هذه التهديدات "غير مقبولة تمامًا".

وأشار البابا إلى أن التهديد باستهداف البنية التحتية الوطنية يثير قضايا تتعلق بالقانون الدولي، لكنه شدد على أن المسألة تتجاوز ذلك إلى بُعد أخلاقي يمس سلامة المدنيين.

ودعا البابا مواطني الدول المعنية بالنزاع إلى التواصل مع ممثليهم السياسيين والضغط من أجل السعي إلى السلام، في ظل تصاعد التوترات والمخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

وكتب ترامب بوقت سابق في الشبكة الاجتماعية "تروث" قبل ساعات قليلة من نهاية المهلة التي منحها لإيران، وحذر قائلاً: "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبداً". وبحسب قوله، رغم أنه لا يريد حدوث سيناريو كهذا، "من المحتمل أنه سيحدث"، مشيراً إلى لحظة حاسمة لها تبعات تاريخية واسعة.