بريطانيا ستقيد مشاركة إسرائيل في معرض أمني

قد يعجبك أيضًا -

بسبب الانتقادات على عمليات إسرائيل في قطاع غزة، قررت الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة، بشكل أحادي الجانب، تقييد مشاركة المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين الرسمية في معرض DSEI UK 2025، الذي يربط بين مصنعي المعدات، الجهات الحكومية والخبراء من الصناعة في مجال التقنيات العسكرية.

من المخطط إقامة المعرض في لندن بين 9 و12 أيلول/سبتمبر. مع ذلك، أشاروا في بريطانيا إلى أن شركات السلاح الإسرائيلية ستكون قادرة على المشاركة في المؤتمر كالمعتاد، ومن المتوقع أن يكون هناك رد فعل احتجاجي واسع. وجاء في بيان المؤتمر: "يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الآن، مع وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة المختطفين، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة."

وزارة الأمن الإسرائيلية صرحت: "هذا إجراء مسيء ومخجل ، وقد تم القيام به عمداً ضد ممثلي إسرائيل. ولذلك، وزارة الأمن لن تشارك في المعرض ولن تقيم جناحاً وطنياً فيه. ومع ذلك، فإن الصناعات الإسرائيلية التي تختار العرض في الحدث ستحصل على كل الدعم اللازم."

معرض DSEI هو أحد أكبر المعارض الأمنية في العالم، ويقام مرة كل عامين في لندن. يركز المعرض على التطورات التكنولوجية المتقدمة لساحة المعركة في الجو، البحر والبر، وكذلك على الأمن الداخلي والسيبراني. يجتذب المعرض إليه صناعات أمنية كبيرة إلى جانب شركات ناشئة تطور تقنيات متقدمة وتقنيات ناشئة.