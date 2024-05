تقرير: إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي ونقله إلى المستشفى

ذكرت الصحف المحلية في سلوفاكيا، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (59 عاماً) أصيب بالرصاص ونقل إلى المستشفى بعد اجتماع لمجلس الوزراء في هاندلوفا بوسط سلوفاكيا.، فيما أدانت الرئيسة زوزانا كابوتوفا الهجوم "الوحشي" على رئيسة الوزراء، وقالت كابوتوفا: "أنا مصدومة، أتمنى لروبرت فيكو الكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة والتعافي السريع من هذا الهجوم".

