تقرير: إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي ونقله إلى المستشفى

ذكرت الصحف المحلية في سلوفاكيا، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (59 عاماً) أصيب بالرصاص ونقل إلى المستشفى بعد اجتماع لمجلس الوزراء في هاندلوفا بوسط سلوفاكيا.، فيما أدانت الرئيسة زوزانا كابوتوفا الهجوم "الوحشي" على رئيسة الوزراء، وقالت كابوتوفا: "أنا مصدومة، أتمنى لروبرت فيكو الكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة والتعافي السريع من هذا الهجوم".

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وأفادت صحيفة "دينيك إن"، التي شاهد مراسلها رئيس الحكومة وهو يقتاده من طرف حراس شخصيون في سيارة، أن الشرطة ألقت القبض على مطلق النار المشتبه به.

ومن جهتها قال تقارير لمحطة تلفزيون "TA3" السلوفاكية أن فيكو أصيب في بطنه بأربع رصاصات أطلقات خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومتراً شمال شرق العاصمة، حيث جاء فيكو للقاء أنصاره.

وذكرت وكالة أنباء تاسر السلوفاكية،أن نائب رئيس البرلمان لوبوس بلاها أكد الحادث خلال جلسة للبرلمان وأجلها حتى إشعار آخر.