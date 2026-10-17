شَجب القنصل العام للمملكة المغربية في بلدة "أورلي" الفرنسية، أعمال التخريب والاعتداء التي طالت مقر التمثيلية القنصلية خلال ليلة 15–16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي أعلن عن ضلوع عناصر تنتمي لجبهة البوليساريو في ارتكابها. وأفاد البيان الرسمي الصادر عن القنصلية، أمس الجمعة، بأن المعطيات الأولية تشير إلى تورط خمسة أفراد في هذه الأفعال، تمكّنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة منهم".

ووصف البيان هذا الفعل بـ "الاعتداء الخطير الذي يستهدف مؤسسة تمثيلية سيادية للمملكة المغربية فوق الأراضي الفرنسية"، مشدداً على أنه "يشكّل خرقاً صريحاً للمواثيق والأعراف الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية". وأوضحت القنصلية أن "التخريب شمل طلاء عدد من الواجهات والجدران الخارجية بكتابات ورسائل ذات حمولة سياسية".

على صعيد متصل، أعربت التمثيلية القنصلية المغربية عن قلقها البالغ تجاه تحركات ومواقف صدرت مؤخراً عن بعض المنتخبين المحليين في إقليم "فال دو مارن" بشأن ملف الصحراء المغربية. واعتبرت القنصلية أن مثل هذه المبادرات تسعى إلى إقحام وتسنيس النقاش السياسي على المستوى المحلي، مما يتنافى مع الموقف الرسمي للدولة الفرنسية، ويُخالف الإطار القانوني الدولي المعمول به.

وفي هذا السياق، ذكّرت القنصلية بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المتعلق بنزاع الصحراء، والذي أعرَب فيه المجتمع الدولي عن تكريس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جاد وموضوعي يُشكل الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

واختتمت القنصلية بيانها بالإشادة بالسرعة والنجاعة التي تعاملت بها السلطات الأمنية والتنفيذية الفرنسية مع الحادث، معربة عن ثقتها الكاملة في مسار التحقيقات القضائية الجارية لتحديد كافة المتورطين وكشف ملابسات الاعتداء. كما عبّرت التمثيلية المغربية عن امتنانها لرسائل التضامن والدعم التي تلقتها من عدد من المنتخبين والساكنة المحلية بإقليم "فال دو مارن".