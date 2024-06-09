ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي ويدعو لانتخابات تشريعية في 30 حزيران/يونيو

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء اليوم عن حل البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) داعيا الى إجراء انتخابات تشريعية للدورة الاولى في نهاية حزيران/يونيو الحالي، والدورة الثاني في 7 تموز/يوليو.

جاء هذا القرار بعد الخسارة التي مني حزب الرئيس الفرنسي بالانتخابات للبرلمان الأوروبي حيث أنه وفقا لتقديرات أولية، فاز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بأكثر من 30% من أصوات الناخبين الفرنسيين فيما حل حزب الرئيس الفرنسي ثانيا والاشتراكي ثالثا وحزب "فرنسا الأبية" رابعا.

تأتي هذه النتيجة كصفعة قوية لمعسكر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، "النهضة"، الذي حل ثانيا وفقا للتوقعات بنسبة تخطت 15% بقليل، والذي كان يعول على نتائج أفضل لتحقيق موقع أفضل سواء على الساحة السياسية الداخلية أو الأوروبية.

وقال ماكرون في خطاب من قصر الإليزيه الرئاسي: " قررت أن أعيد لكم خيار مستقبلنا البرلماني من خلال التصويت. ولذلك فإنني أحل الجمعية الوطنية". وتابع "نتائج الانتخابات ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا".