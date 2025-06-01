توسيع الردع: بريطانيا تشتري طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية

ذكرت صحيفة صنداي تايمز اليوم الأحد أن بريطانيا مهتمة بشراء طائرات مقاتلة قادرة على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية، في خطوة تشكل توسعا كبيرا لقدراتها الرادعة - من أجل التعامل مع التهديد المتزايد من روسيا.

وتجري حكومة كير ستارمر محادثات حساسة للغاية بشأن هذه القضية، في خطوة تمثل أكبر تطور في سياسة الردع البريطانية منذ الحرب الباردة - واعتراف بأن العالم يدخل عصرًا نوويًا أكثر خطورة.

يبحث وزير الدفاع جون هيلي ورئيس الأركان البريطاني، الأدميرال السير توني راداكين، إمكانية شراء طائرات مقاتلة أمريكية قادرة على حمل قنابل نووية ثقيلة أقل قوة من الأسلحة النووية التقليدية. ويدعم رئيس الوزراء ستارمر هذه الخطوة، وقد أُفيد بأن مناقشات قد جرت بالفعل مع البنتاغون.

وبحسب مصادر رفيعة المستوى، تدرس بريطانيا شراء نموذج F-35A Lightning من شركة لوكهيد مارتن - وهي طائرة شبح اشترتها القوات الجوية الألمانية مؤخرًا أيضًا - على الرغم من أن نماذج أخرى قيد الدراسة أيضًا.