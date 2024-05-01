بولندا: أضرار طفيفة في محاولة إشعال النار في كنيس يهودي في وارسو

أعلنت السلطات البولندية والجالية اليهودية، اليوم الأربعاء، أن أشخاصاً حاولوا إشعال النار في كنيس يهودي في وارسو دون التسبب في إصابات، مما أدى إلى أضرار طفيفة فقط في المبنى.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على منصة "إكس": "حاول شخص ما إشعال النار في كنيس نوزيك بزجاجة مولوتوف". وأضاف: "الحمد لله، لم يصب أحد بأذى".

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وفي السياق أعربت الجالية اليهودية في وارسو(في رسالة بعد بضع ساعات من الحادث إلى وكالة فرانس برس) عن "قلقها وسخطها بعد الهجوم"، مؤكدة في الوقت نفسه محدودية الأضرار،“لحسن الحظ، كان الكنيس خاليا ليلا وكانت الأضرار المادية طفيفة".

ومن جهتها قالت نائبة رئيس الجالية اليهودية في وارسو إليزا بانيك في رسالة: “إن الحريق اندلع خارج المبنى بسبب انفجار زجاجة مولوتوف”، وتابعت "لا نعرف شيئا في الوقت الراهن عن منفذ الهجوم أو منفذيه، ولا دوافعهم".

وألقى الرئيس البولندي أندريه دودا اللوم على الفور على "الهجوم المخزي"، وأضاف"أدين الهجوم المشين على كنيس نوزيك في وارسو. معاداة السامية ليس لها مكان في بولندا! لا يوجد مكان في بولندا للكراهية"