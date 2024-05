بولندا: أضرار طفيفة في محاولة إشعال النار في كنيس يهودي في وارسو

أعلنت السلطات البولندية والجالية اليهودية، اليوم الأربعاء، أن أشخاصاً حاولوا إشعال النار في كنيس يهودي في وارسو دون التسبب في إصابات، مما أدى إلى أضرار طفيفة فقط في المبنى.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على منصة "إكس": "حاول شخص ما إشعال النار في كنيس نوزيك بزجاجة مولوتوف". وأضاف: "الحمد لله، لم يصب أحد بأذى".

