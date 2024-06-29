هل انتحر فعلا؟ الوفاة الغامضة لسفير بيلاروسيا في ألمانيا

توفي دينيس سيدورينكو، الذي شغل حتى وقت قريب منصب سفير بيلاروسيا لدى ألمانيا، اليوم (السبت) بشكل غير متوقع ومفاجئ عن عمر يناهز 48 عامًا. وتم فصل سيدورينكو من منصبه كسفير في برلين قبل حوالي ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين، بحسب تقارير إعلامية للمعارضة في بيلاروسيا، "أصبح سيدورينكو هدفا للأجهزة الأمنية".

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ووفقا لتقرير لصحيفة "ناشا نيفا" فإن سيدورينكو لم يصمد في التحقيقات وإنه "انتحر بعد أن قفز من برج مرتفع في مينسك". وقال مصدر للصحيفة إن " سيدورينكو كان شخصًا يدافع دائمًا عن العلاقات الطبيعية مع أوروبا، ثم في تحقيقات جهاز كشف الكذب سُئل ’هل تحب الرئيس لوكاشينكو؟’، ربما كانت هناك مشاكل في إجابته".

مع ذلك، وبغض النظر عن هذا التقرير، لا توجد مؤشرات أخرى على أن السفير السابق انتحر بالفعل، وفي هذه المرحلة لا يوجد تحقيق رسمي في بيلاروسيا حول الموضوع. وبحسب مصادر الصحيفة ذكر أن: "جميع السفراء العائدين من مناصبهم في الغرب يتم الآن استجوابهم من قبل السلطات البيلاروسية".