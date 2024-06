هل انتحر فعلا؟ الوفاة الغامضة لسفير بيلاروسيا في ألمانيا

توفي دينيس سيدورينكو، الذي شغل حتى وقت قريب منصب سفير بيلاروسيا لدى ألمانيا، اليوم (السبت) بشكل غير متوقع ومفاجئ عن عمر يناهز 48 عامًا. وتم فصل سيدورينكو من منصبه كسفير في برلين قبل حوالي ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين، بحسب تقارير إعلامية للمعارضة في بيلاروسيا، "أصبح سيدورينكو هدفا للأجهزة الأمنية".

https://x.com/i/web/status/1806733685162705307