أعلن رئيس وزراء المجر، بيتر مديار، أمس (الأحد) إنه سيقترح على جوديت بولغار، لاعبة الشطرنج اليهودية-المجرية التي تُعتبر أفضل لاعبة شطرنج في كل العصور، أن تكون الرئيسة القادمة للمجر. في منشور نشره على فيسبوك، ادعى مديار أن بولغار البالغة من العمر 49 عامًا يمكنها "تمثيل وحدة الأمة".

الخطوة المفاجئة تأتي بعد أن استغل حزب "تيسا" التابع لرئيس الوزراء، بيتر مديار، أغلبيته في البرلمان لتمرير تعديل دستوري يقيل رئيس الدولة، تماش شوليوق، الذي يُعتبر مقربًا من رئيس الوزراء السابق، فيكتور أوربان، الذي أُقيل في الانتخابات في أبريل.

يهوديت بولغار شاركت في بطولات ضد الرجال وأصبحت واحدة من أبرز اللاعبات في مجال يسيطر عليه الرجال. هي المرأة الأكثر موهبة التي لعبت الشطرنج على الإطلاق والوحيدة التي تجاوزت حاجز التصنيف 2700. في فبراير الماضي عُرض على نتفليكس الفيلم الوثائقي "ملكة الشطرنج" عن حياة بولغار.

"سألتقي بها غدًا، وسأسألها إذا كانت مستعدة لخدمة بلادنا في هذا المنصب"، كتب ماديار في منشور نشره. "كان اسمها مرادفًا للموهبة والمثابرة لعشرات السنين". حتى الآن، لم ترد بولغار علنًا على العرض.