"أنا جندي في داعش": اعتقال فرنسي خطط لخطف يهود من كنيس

أفادت قناة bfmtv الفرنسية، اليوم (الجمعة)، عن اعتقال شاب مسلم قبل نحو أسبوعين، للاشتباه في محاولته اختطاف مصلين من كنيس يهودي في منطقة هيلوار. كما حاول المشتبه به قتل سائق سيارة أجرة وخطط لهجوم على دار سينما في المنطقة.

وكان المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر حوالي 26 عاما، في السجن لمدة ثلاث سنوات تقريبا لارتكابه جرائم جنائية. وفي السجن تشددت آرائه وأصبح متطرفا. وقبل أيام قليلة من الاعتقال، حاول المشتبه به قتل سائق سيارة أجرة من منطقة هلوار جنوب باريس. وفي وقت الهجوم، بحسب الشهادة، أعرب عن دعمه لحماس، وقال أنه يريد الانتقام لمقتل النساء والأطفال في غزة. وبعد فشله في مهمته، سرق سيارة الأجرة.

وخلال التحقيق، اعترف الشاب بأنه خطط لاختطاف مصلين يهود في الكنيس في حزيران/يونيو الماضي، لكنه تخلى عن المخطط عندما رأى رجال الشرطة الفرنسيين يتجمعون بالقرب من المبنى. كما خطط لتنفيذ هجوم على السينما. ويصف المشتبه به نفسه بأنه "جندي من داعش".