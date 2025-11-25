سحر أوروبا قد بدأ: أسواق عيد الميلاد التي لم تحلموا أن تزوروها

بينما لا نشعر بقدوم الشتاء في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن البرد قد بلغ ذروته في القارة الأوروبية. ستُفتتح أسواق عيد الميلاد في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين، وقد وجدنا خمس وجهات مميزة وساحرة تضم أسواقًا مذهلة لم يزرها معظم الإسرائيليين بعد.

براتيسلافا، سلوفاكيا: الأسواق تعمل من 27 نوفمبر حتى 6 يناير

سوق عيد الميلاد في العاصمة السلوفاكية منتشرة في أماكن مختلفة في المدينة، بما في ذلك الساحة المركزية وساحة الفرنسيسكان. يوجد مسرح لعروض الموسيقى التقليدية، مناطق مع أنشطة للأطفال، دوّارات أو التزلج على الجليد.

في الأسواق ستجدون أكشاكاً تقدم كل شيء، من نبيذ ساخن، أعمال خزف، أقمشة، جلود، نماذج خشبية وصولاً إلى أطعمة تقليدية، شجرة ميلاد ضخمة وعروض حية. السوق السنوي يعرض بعض من أفضل تقاليد عيد الميلاد في سلوفاكيا. من بين المأكولات التقليدية التي ستجدونها هناك: فطائر البطاطا الرفيعة، أكلة من اللحم المشوي في خبز، خبز مع دهن والمزيد.

https://www.instagram.com/p/DQmynTYDX9m/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

المدينة نفسها صغيرة نسبيًا ورخيصة مقارنة بنظيراتها في غرب أوروبا، وهذا يتيح تجربة مريحة وميسرة دون ازدحام سياحي. من بين أمور أخرى، يمكن الدمج بين سوق العيد وجولة في المدينة القديمة والقلعة الشهيرة على ضفاف نهر الدانوب.

كيفية الوصول: رحلة طيران مباشرة إلى فيينا القريبة، وهناك إمكانية لدمج زيارة للاثنتين.

كراكوف، بولندا: الأسواق تعمل من 28 نوفمبر حتى 1 يناير

سوق المدينة الشهير يمتد على مساحة شاسعة في جميع أنحاء الساحة المركزية ويُعتبر من بين الأكبر في أوروبا. كنيسة سانت ماري الواقعة في الساحة تُشكّل خلفية مدهشة لكل الحدث الذي يُقام باستمرار منذ بداية القرن الرابع عشر.

بين أمور أخرى، ستجدون هناك بعض الأطعمة التقليدية مثل كييلباسا (نقانق)، جبنة أوسكيبيك مدخنة مع مربى التوت البري، نقانق على الشواية، وحساءات ساخنة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك أعمال يدوية وتذكارات: مصنوعات خشبية، سيراميك، زجاج، زينة عيد، ألعاب موسيقية وموسيقى حية من فرق فولكرية محلية.

من بين مزايا كراكوف هو الجمع بين السوق وإمكانية التجول في المدينة القديمة المذهلة والقصر الواقع في قلب المدينة. بالإضافة إلى ذلك، التكاليف فيها مريحة نسبيًا مقارنةً بالمدن في أوروبا الغربية، ومع ذلك يجب أن يؤخذ بالحسبان أن الجو أبرد مقارنة بمعظم دول القارة.

كيفية الوصول: رحلات جوية مباشرة يومية

https://www.instagram.com/p/DDyhHioTKYK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ستراسبورغ، فرنسا: الأسواق تعمل من 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر

أحد الأسواق القديمة والتقليدية في أوروبا الذي يجذب إليه مليونين زوّار كل عام ويضم مئات الأكشاك المنتشرة في أرجاء المدينة. السوق المركزي "كريستكيندلسمارك" بدأ هناك في عام 1570. المدينة كلها مزينة بأجواء احتفالية مع أكشاك خشبية ومركز تاريخي رائع. أما بقية الأسواق فهي منتشرة في عشرة أماكن أخرى مختلفة في جميع أنحاء المدينة، مثل ساحة كلابر التي تُعتبر على الأرجح المكان الأكثر شعبية بفضل شجرة العيد الكبيرة.

في السوق ستجد أطعمة تقليدية من منطقة الألزاس مثل بيتزا رقيقة مع كريمة، لحم بقري مدخن وبصل، طبق الملفوف المخلل مع النقانق واللحم، بسكويتات تقليدية وبالطبع نبيذ ساخن ونسخة محلية من النبيذ الأبيض الساخن. من بين الأشياء المعروضة للبيع في الأكشاك، هناك مجوهرات، شموع، زينة خشبية، ألعاب خشبية وأواني خزفية. بالتوازي، هناك ورشات خبز للأطفال، العديد من العروض الفنية، وإمكانية القيام بجولة بحرية تعبر المدينة.

إذا كنتم هناك بالفعل، عليكم أن تغتنموا الفرصة لزيارة واحدة من أجمل وأروع البلدات في العالم! بلدة كولمار، التي تتحول في عيد الميلاد إلى قرية خيالية ساحرة وتقدم العديد من الأسواق، وخاصة مشهداً مذهلاً من البيوت الجميلة والمضيئة والرائعة.

كيف نصل: رحلات جوية مباشرة إلى فرانكفورت ومن هناك قطار

ريغا، لاتفيا: الأسواق تعمل من 28 نوفمبر حتى 4 يناير.

العاصمة اللاتفية تغطى في الشتاء بالثلوج الكثيفة، ولكن عندما تضاء الأضواء تتحول المدينة إلى مكان ساحر وجميل بشكل خاص. السوق المركزي يقام في ساحة دوم لاوكموس في المدينة القديمة بريغا، التي تتكون من شوارع مرصوفة ومبانٍ تاريخية رائعة.

في الأسواق هناك أيضاً عروض موسيقية، أنشطة للأطفال وتشكيلة من الأكشاك التي تقدم أعمال يدوية: أقمشة محبوكة، قفازات، أوشحة، مجوهرات مع أحجار الكهرمان، ألعاب خشبية. بين الأطعمة التي ستجدون هناك يوجد "جينجربד" وهو كما يسمى شراب زنجبيل ساخن، أطباق بطاطا تقليدية ونبيذ ساخن.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المدينة وجهة جيدة ورخيصة تُوفر إمكانيات عديدة للتسوق وأجواء هادئة أكثر، ممتعة وغير مكتظة بالسياح. مع ذلك، من الجدير أن تأخذ في الحسبان الطقس الغائم والبارد الذي يسود في دول البلطيق خلال الشتاء.

كيفية الوصول: رحلات مباشرة لشركة إير بالتك

https://www.instagram.com/p/DJ615Y3iF1a/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

سيبيو، رومانيا: من 14 نوفمبر\تشرين ثاني حتى 4 يناير\كانون ثاني

يُعتبر سوق عيد الميلاد في المدينة الأفضل في البلاد ويُقام في ساحة بياطا ماري في البلدة القديمة بسِبيو. بالإضافة إلى ذلك، يُعد واحداً من أقدم الأسواق وأكثرها بروزاً في رومانيا. التصميم والعمارة في المدينة يضيفان كثيراً إلى تميزها، وفي شهر ديسمبر\كانون أول يجعلانه استثنائياً.

في جميع أنحاء المدينة هناك عشرات الأكشاك، ساحة تزلج على الجليد، وأكشاك تبيع منتجات فنية رومانية مثل قطع خزف، أقمشة، مجوهرات وأعمال خشبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أطعمة تقليدية: خبز حلو، معجنات، "كوزوناتسي" (خبز عيد روماني)، نقانق/لحوم مشوية على الجريل، شوكولاتة، نبيذ ساخن وكذلك مشروبات شتوية أخرى.

السوق نفسه أصغر من معظم أسواق مدن أوروبا، لكنه اعتُبر واحدًا من الأفضل والأحب في شرق القارة مع العديد من الفنانين والعروض التي تأتي إليه من داخل البلاد وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، مدينة سيبيو ليست مكتظة أبداً وتُعتبر وجهة رخيصة جدًا.

كيفية الوصول: رحلات جوية مباشرة إلى بوخارست / كلوج-نابوكا