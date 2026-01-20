وزير خارجية روسيا: "لا توجد لدينا نية للسيطرة على غرينلاند"

تطرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، إلى التوتر الجيوسياسي بشأن غرينلاند، قائلاً إن الجزيرة ليست جزءاً طبيعياً من الدنمارك. ونفى لاحقاً أن تكون لدى روسيا والصين أي نية لاحتلالها، مؤكداً أن هذه "مشكلة أكثر حدة" تتعلق بالأراضي المستعمرة سابقاً.

أشار لافروف إلى أن روسيا تراقب عن كثب "الوضع الجيوسياسي الخطير" في المنطقة، لكن واشنطن تدرك أن روسيا لا تنوي شنّ أي هجوم. كما أوضح أن على حلف الناتو اتخاذ قرار داخلي بشأن وضع غرينلاند.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب: "سنتحدث عن غرينلاند في دافوس. لقد حذّر الناتو الدنمارك من التهديد الروسي على مدى عشرين عامًا".

وأضاف أنه لا يعتقد أن القادة الأوروبيين سيعارضون هذه الخطوة: "نحن مدينون لها بذلك، وهم مدينون لنا به. الدنماركيون شعب رائع، لكنهم لا يذهبون إلى هناك. ومجرد أن سفينةً ما ذهبت إلى هناك قبل خمسمئة عام ثم غادرت، لا يمنحكم ذلك حق ملكية الأرض".

في وقت لاحق من اليوم تحدث عن مكالمة هاتفية مع مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو: "وافقت على اجتماع بين الأطراف المختلفة في دافوس. غرينلاند ضرورية للأمن القومي والعالمي. لا يوجد طريق للعودة – الجميع متفقون على ذلك. الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى في أي مكان على وجه الأرض، وجزء كبير من السبب في ذلك هو إعادة بناء جيشنا خلال ولايتي الأولى، وهذا إعادة البناء تستمر بوتيرة أسرع. نحن القوة العظمى الوحيدة التي يمكنها ضمان السلام في جميع أنحاء العالم – ويتم ذلك، ببساطة، من خلال القوة".