اعتقال المئات في تظاهرة وسط لندن لدعم "فلسطين أكشن"

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 400 شخص يوم السبت في مظاهرة لدعم حركة "فلسطين أكشن" والتي كانت بريطانيا حظرتها بسبب ارتكاب مخالفات عرفت على أنها مخالفات جنائية.

حظرت بريطانيا منظمة "فلسطين أكشن" في يوليو\تموز بعد أن اقتحم أعضاؤها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضراراً بطائرات عسكرية.

استهدفت المجموعة أيضًا شركات الدفاع والأمن في بريطانيا التي لها صلات بإسرائيل.

ألقت الشرطة القبض على مئات من مؤيدي حركة "فلسطين أكشن" في الأسابيع الأخيرة ، حيث اعتقل أكثر من 500 شخص في يوم واحد فقط الشهر الماضي.

تجمع المئات من المتظاهرين أمام البرلمان البريطاني في وسط لندن يوم السبت للاحتجاج على الحظر، وحمل الناشطون لافتات كُتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن".

قالت شرطة العاصمة البريطانية (ميتروبوليتان) إنه تم احتجاز عدد من الأشخاص بسبب ارتكابهم عدة مخالفات، من بينها الاعتداء على ضباط الشرطة ودعم جماعة محظورة.

قالت الشرطة في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد تعرض الضباط ... لمستوى استثنائي من الاعتداءات، بما في ذلك اللكمات والركلات والبصق وإلقاء أشياء عليهم، بالإضافة إلى الإساءة اللفظية."

بعد حظر منظمة "Palestine Action" بات دعم أو الانتماء إلى المجموعة يعتبر جريمة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.