بعد تهديدات ترامب: فرنسا تناقش إمكانية إرسال جنود الى غرينلاند

وصرح الرئيس الأمريكي بوقت سابق عن رغبته بضم أراضي غرينلاند والتابعة للدنمارك

i24NEWS
i24NEWS
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غرينلاند - صورة توضيحية
غرينلاند - صورة توضيحيةAP/Felipe Dana

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة Sud الفرنسية، إن فرنسا تبحث مع الدنمارك إمكانية إرسال قوات إلى غرينلاند ردا على التهديدات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الأراضي التابعة للدنمارك.

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وقال إن فرنسا "بدأت في مناقشة [نشر القوات] مع الدنمارك"، لكن لم تكن "رغبة الدنمارك" في المضي قدمًا في هذه الفكرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي أيضًا إنه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين، أعرب نظراؤه عن "دعمهم القوي للغاية" لكوبنهاغن و"مستعدون للنظر في [إرسال قوات]" إذا لزم الأمر.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الفرنسي إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستغزو غرينلاند، معتبراً أن "هذا لن يحدث، فالناس لا يغزون أراضي الاتحاد الأوروبي".

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