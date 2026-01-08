فضيحة في سويسرا: مديرة بار تهرب بالأموال بعد حريق قتل 40 شخصًا وتدمر الأدلة

مديرة حانة المنتجع السويسري التي قُتل فيها 40 شخصًا في حريق ليلة رأس السنة، هربت على ما يبدو ومعها النقود النقدية لتلك الليلة، بينما كان الزبائن يكافحون بيأس للهروب من النيران، وذلك بحسب ما أفاد تقرير اليوم (الخميس) في "نيويورك بوست". الآن، هي وزوجها متهمان بإتلاف الأدلة.

جيسيكا مورتي، البالغة من العمر 40 عامًا، متهمة بترك رواد الحانة عندما اندلعت النيران في البار الذي تملكه هي وزوجها، "لا كونستلاسيون". وقد شوهدت من قبل العديد من الشهود وهي تحمل ماكينة تسجيل النقود، التي كانت تحتوي على أرباح الليلة التي وقع فيها الحادث. بعد الحريق، قالت مورتي إنها أصيبت "بحروق طفيفة في ذراع واحدة" أثناء هروبها من النار.

بينما قام المحققون بمراجعة صور الهواتف المحمولة وصور كاميرات الأمان من الحانة وكاميرات مثبتة على أعمدة الإنارة في المنطقة لإعادة بناء ما حدث، يُتهم الزوجان بإتلاف الأدلة من خلال إغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بعد الكارثة.

رومان جوردان، المحامي الذي يمثل بعضًا من 116 الجرحى في الحادث، والعديد منهم مراهقون بقوا مع حروق قاتلة، قال إن البار علّق حسابات الفيسبوك والإنستغرام الخاصة بالمؤسسة بينما كانت عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف أن الحريق اندلع حوالي الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وادعى أن النادي قام بحظر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بين الساعة 3:00 و 6:30 صباحًا، بينما تمت إزالة موقعه الإلكتروني من الشبكة في الوقت الذي كانت فيه قوات الطوارئ تعمل على إخماد النيران وإنقاذ الضحايا. وادعى أن الحسابات المعلقة كانت تحتوي على مقاطع فيديو للحفل المزدحم والاحتفالات التي جرت في وقت سابق، وأن حذفها يظهر أن المخاوف الأمنية "صعدت فورًا إلى أذهان المدراء".