رئيس وزراء بريطانيا السابق: "أعتقد أن نتنياهو أخفى أجهزة تنصت في مرحاضي"

يزعم بوريس جونسون في كتابه أن هناك احتمالاً أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد زرع جهاز تنصت في المرحاض الشخصي الخاص برئيس الحكومة السابق، وفق ما نُشر اليوم في صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وزعم جونسون أنه عندما زار رئيس الحكومة الإسرائيلي وزارة الخارجية البريطانية في عام 2017، عثر فريقه الأمني على جهاز تنصت في المرحاض بعد أن استخدم نتنياهو المرافق.

ووفقا لجونسون، خلال لقاء في وزارة الخارجية البريطانية، طلب نتنياهو الذهاب إلى الحمام، الذي وصفه بأنه يشبه "حمام الرجال في نادٍ مرموق في لندن، من النوع الموجود داخل ’جناح سري’".

Jonathan Zindel/Flash90

وقال جونسون: "لقد دخل بيبي للمرحاض لفترة من الوقت، وربما يكون ذلك صدفة أو ربما لا، لكن قيل لي أنه عندما قاموا بفحص روتيني عن أجهزة تنصت، عثروا على جهاز تنصت في المرحاض".

وعندما سُئل خلال مقابلة مع صحيفة التلغراف عما إذا كان بإمكانه تقديم المزيد من التفاصيل حول ما حدث، قال جونسون: "أعتقد أن كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الجزء موجود في الكتاب".