إسرائيل تحذر من السفر إلى مالمو مع استعداد المدينة السويدية لاستضافة مسابقة يوروفيجن

من المقرر أن تقام مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام يوروفيجن اعتبارا من 7 ولغاية 11 أيار/ مايو في مدينة مالمو بالسويد.

تُعرف مالمو بأنها مركز للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل نظرا لإيوائها نسبة عالية من المهاجرين من سوريا ولبنان والعراق وإيران.

تحدث هذه الاحتجاجات أسبوعيًا وتتضمن أحيانًا الصراخ والدعوات لإيذاء اليهود والإسرائيليين وحرق الأعلام الإسرائيلية وغير ذلك الكثير.

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 7 تشرين الأول (أكتوبر) (يوم هجوم حماس على إسرائيل)، أعربت العناصر المناهضة لإسرائيل في مالمو عن فرحتها بأحداث الهجوم الذي نفذته حماس في إسرائيل.

في الخلفية، إلى جانب الاحتجاجات في مالمو، تزايدت في الأشهر الأخيرة الدعوات الصادرة عن عناصر الجهاد العالمي والإسلام الراديكالي لتنفيذ هجمات ضد أهداف غربية، بما في ذلك التهديدات الموجهة ضد الإسرائيليين واليهود في العالم، مع التركيز على الأحداث ذات الطابع الغربي.

Alon Telmore

تثير هذه التطورات مخاوف مبررة من أن العناصر العدائية ستستغل الاحتجاجات والأجواء المعادية لإسرائيل من أجل إيذاء الإسرائيليين الذين سيأتون لحضور مسابقة يوروفيجن. قامت السلطات السويدية بتعزيز الإجراءات الأمنية في مالمو، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه، على عكس الوفد الإسرائيلي إلى المسابقة، فإن الزوار الإسرائيليين لا يحصلون على إجراءات أمنية مخصصة.

في ضوء ذلك، شدد مقر الأمن القومي تحذير السفر لمدينة مالمو (لا تغيير في تحذير السفر لكل السويد) - من المستوى 2 (تهديد عرضي) إلى المستوى 3 (تهديد معتدل) وينصح الإسرائيليين الذين يعتزمون القدوم إلى المدينة إعادة النظر في ضرورة الرحلة. سيقتصر التحذير على فترة أحداث يوروفيجن ويخضع لتقييم الوضع.