بريطانيا تسعى لإعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لإزالة الحواجز التجارية الناجمة عن "بريكست"

قال وزير العلاقات الأوروبية البريطاني نيك توماس سيموندز، اليوم الجمعة، إن بلاده ترغب في "إجراء حوار منظم في أقرب وقت ممكن مع الاتحاد الأوروبي، لبناء علاقات أوثق بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الأمن، والتجارة، والهجرة من خلال عقد اجتماعات بشكل منتظم بين سياسيي ومسؤولي الجهتين، في تحرك غير مسبوق منذ خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) في عام 2020" حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".

وأكد سيموندز، أن بريطانيا تسعى أيضاً إلى عقْد قمة بين قادة الجانبين للمساعدة في إبرام الشراكة الجديدة، موضحاً أن الجانبين "سيضعان بعض الأسس لهذه الشراكة في الخريف المقبل".وأضاف أن المحادثات مع بروكسل ستشمل الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز التجارية الناجمة عن "بريكست"، لافتاً إلى أن "الشركات تريد تقليص الحواجز التي تعوق التجارة".

واستضاف ستارمر هذا الأسبوع قمة "قادة المجموعة السياسية الأوروبية"، والتي حضرها 44 زعيماً أوروبياً يُمثّلون دولاً أعضاء وغير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تعهّد بتجاوز الصدمة الناجمة عن "بريكست".

ومنذ أن دخل "بريكست" حيز التنفيذ في يناير 2020، انقطع التواصل الرسمي بين لندن وبروكسل، باستثناء الاجتماعات الرسمية التي عُقدت لمناقشة جوانب الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ويرى الوزير البريطاني أن من مصلحة أوروبا أن تبدأ حواراً منتظماً مرة أخرى، موضحاً أن "الأمر يتعلق ببناء إطار سياسي بين السياسيين والمسؤولين. وبغض النظر عن الشكل الذي سيكون عليه، سيتضمن اجتماعات منتظمة".