رئيس حكومة هذه الدولة يكشف أن إسرائيل منعته من الزيارة

كشف رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، أن طلبه إجراء زيارة رسمية إلى إسرائيل قوبل بالرفض "لدواعٍ سياسية فقط"، وذلك وفق ما صرّح به لصحيفة Dagens Næringsliv النرويجية.

وبحسب ستوره، فإن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردّ بأن "لا وقت حالياً لتهيئة الظروف لمثل هذه الزيارة"، في رسالة اعتبرها ستوره واضحة بأن إسرائيل لا ترغب في زيارة نرويجية في هذه المرحلة.

وأشار رئيس الحكومة النرويجي إلى أن أسباب المنع مفهومة تماماً بالنسبة له، مرجعاً ذلك إلى دور بلاده في المحكمة الجنائية الدولية، واعترافها بالدولة الفلسطينية، وقرار صندوق النفط السيادي سحب استثمارات من شركات مرتبطة بالصراع—خطوات أثارت غضباً في إسرائيل

وأضاف ستوره:"بعض الأطراف في الحكومة الإسرائيلية تتصرف بهذه الطريقة تجاه الدول التي عارضت الحرب في غزة واعترفت بالدولة الفلسطينية."

وأوضح أن فكرة الزيارة طُرحت لأول مرة الشهر الماضي خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشيراً إلى أنه كان ينوي بدء محادثات مع دول المنطقة حول الدور "الخاص" الذي يمكن أن تلعبه النرويج في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً في إعادة إعمار غزة.