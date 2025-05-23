ألمانيا: 12 جريحا بهجوم طعن بسكين في محطة قطارات هامبورغ بعضهم في حالة خطرة

أعلن جهاز الطوارئ في ألمانيا ، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 12 شخصا بهجوم سكين في محطة القطارات المركزية بمدينة هامبورغ شمال البلاد.، فيما تحدثت بعض المصادر المحلية عن توقف القطارات في محيط موقع الهجوم. وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، "لا مؤشر إلى وجود دافع سياسي وراء عملية الطعن في هامبورغ"

وأفادت تقارير الشرطة المحلية بأن الهجوم نُفذ في وقتٍ مزدحم من النهار، داخل إحدى عربات القطار أثناء توقفه في المحطة المركزية. وذكرت المصادر أن المهاجم استهدف الركاب بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا، بعضهم في حالة خطرة.

وقالت صحيفة صحيفة "بيلد" الألمانية إن "3 من المصابين في حالة حرجة وثلاثة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة وستة أصيبوا بجروح طفيفة"، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

وقالت شرطة هامبورج عبر منصة "إكس" إن شخصاً أصاب عدة أشخاص بسكين في المحطة وتم القبض عليه.