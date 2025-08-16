الدنمارك تدرس فرض عقوبات على إسرائيل: "نتنياهو أصبح الآن مشكلة بحد ذاته"

قد يعجبك أيضًا -

صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، لوسائل الإعلام في البلاد اليوم (السبت) أن الدنمارك، التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار القتال في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت فريدريكسن في مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" اليومية: "نتنياهو أصبح الآن مشكلة بحد ذاته"، مضيفةً أن الحكومة الإسرائيلية "تتجاوز الحدود".

وأدانت زعيمة يمين الوسط الوضع الإنساني في غزة، ووصفته بأنه "مروع وكارثي للغاية". كما انتقدت خطة إسرائيل "للاستمرار في مشروع الاستيطان في الضفة الغربية".

وقالت رئيسة الوزراء: "نحن من الدول التي تريد زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نتلقَّ بعد دعمًا من أعضاء الاتحاد الأوروبي". وأضافت أنها تريد النظر في "الضغط السياسي والعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى ضد إسرائيل ككل".

وبحسب قولها: "لا نستبعد أي شيء مُسبقًا. وكما هو الحال مع روسيا، نُخطط للعقوبات بحيث يكون لها أكبر الأثر". مع ذلك، لا تنوي الدنمارك حاليًا إعلان اعترافها بدولة فلسطينية في أي وقت قريب.