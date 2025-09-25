خطوة أخرى ضد إسرائيل: سلوفينيا تمنع نتنياهو من دخول أراضيها

فرضت الدولة الأوروبية سلوفينيا اليوم (الخميس) حظر دخول على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هذه الخطوة تنضم إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ضد إسرائيل، من بينها حظر شامل على استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من وإلى إسرائيل، وإعلان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كشخصيات غير مرغوب فيها.

وبحسب الدولة، فإن هذه الخطوات تأتي للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة. "لم ينجح الاتحاد الأوروبي في تبني خطوات ملموسة، ولذلك تتخذ سلوفينيا مبادرة مستقلة"، جاء هذا في البيان الرسمي الصادر في يوليو\تموز. وأضافت أن القرار اتُّخذ في ظل "الوضع الإنساني الخطير في غزة واستمرار الأعمال القتالية".

بالإضافة إلى ذلك، في شهر يونيو\حزيران الماضي وبناءً على توجيهات وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أجرى المدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليتشتاين مكالمة توبيخ مع سفيرة سلوفينيا في إسرائيل، وذلك في أعقاب اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية.

I24NEWS

وفيما يتعلق ببن غفير وسموتريتش، أشارت سلوفينيا: "تصريحات وأفعال الوزراء التي تتعارض مع القيم الديمقراطية لسلوفينيا ومع التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان والسلام الدولي".