"دعم اليمين المتطرف": ايلون ماسك يواصل إثارة الجدل في ألمانيا

نشر رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عمودا ضيفا اليوم (السبت) في صحيفة Welt am Sonntag الألمانية، أعرب فيه عن دعمه لحزب اليمين المتطرف الألماني "البديل من أجل ألمانيا". واحتجاجا على النشر استقالت رئيسة تحرير قسم المقالات.

في الواقع، مقال ماسك الذي عبر عنه على شبكة التواصل الاجتماعي X، التي يملكها يتضمن، أن "حزبًا البديل لألمانيا هو وحده القادر على إنقاذ ألمانيا".

وكتب ماسك: "من الواضح أن وصف الحزب بأنه "يمين متطرف" هو وصف خاطئ، نظرًا لأن أليس فايدل، زعيمة الحزب، لديها شريكة حياة سريلانكي! هل يبدو هذا مثل هتلر بالنسبة لكم؟ هيا!"

وكما ذكرنا، بعد وقت قصير من نشر المقال على الإنترنت، كتبت محررة قسم مقالات الرأي، إيفا ماري كوغل، في X أنها ستستقيل من منصبها. وكتبت: "لقد استمتعت دائمًا برئاسة قسم مقالات الرأي. اليوم ظهر نص لإيلون ماسك في فيلت أم زونتاج Welt am Sonntag. قدمت استقالتي بعد الطباعة".

يذكر أنه من المقرر أن يتسلم ماسك منصبا رسميا في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وتعتبر تصرفاته الأخيرة في عداد التدخل في الانتخابات الألمانية المقرر إجراؤها في 23 فبراير/شباط، وهو ما يحظره القانون.