بعد 40 عاماً من الحظر.. هل تعود ايطاليا إلى الطاقة النووية؟

منذ فترة ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، تعرض الطاقة النووية كطوق نجاة محتمل لاقتصاد البلاد المتعثر. والآن، يبدو أن الرؤية تتحول إلى خطة عمل فعلية: حكومتها تشرع بخطوات لإحياء التكنولوجيا، التي مُنع استخدامها في البلاد منذ عقود – جاء هذا وفق ما أُفيد به اليوم (الأحد) في "بلومبرغ".

مرّت تقريباً أربعون سنة منذ أن أوقفت إيطاليا آخر مفاعل نووي لها، وخمسة عشر عاماً بعد محاولة سابقة لإلغاء القرار التي باءت بفشل ذريع. ومع ذلك، حسب مصادر مطلعة على التخطيط، فإن فريق رئيسة الوزراء يجري حالياً جولة مشاورات مكثفة مع خبراء لدراسة كيفية إعادة تشغيل إنتاج الطاقة الذرية على الأراضي الإيطالية.

بحسب تلك المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، خرج مسؤولون إيطاليون إلى كندا لفحص تصاميم تكنولوجية متقدمة عن كثب، وأُجريت محادثات مع جهات في فرنسا لدراسة نموذجها التشغيلي والصناعي. في الوقت نفسه، تجري مناقشات داخلية حول خيارات تكنولوجية قادمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.