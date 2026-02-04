"أنت خائن لشعبك": إيلون ماسك يهاجم الزعيم الأوروبي بشدة

الملياردير ومالك X (تويتر سابقًا) وتيسلا، إيلون ماسك، هاجم اليوم (الأربعاء) بشدة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بعد أن اقترح الأخير حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن السادسة عشرة في البلاد.

قال سانشيز إن حكومته تحضّر سلسلة من الخطوات ضد استخدام الشبكات الاجتماعية للأطفال، وتعهّد بحماية الأطفال من "الغرب المتوحش الرقمي"، وادعى أنه يحمّل "شركات التكنولوجيا الكبرى" المسؤولية لوجود محتوى كراهية وضار على الشبكة.

ماسك كتب على شبكة X ردًا: "سانتشيز القذر طاغية وخائن للشعب الإسباني". بعد حوالي ساعة ونصف، شدد انتقاده ونشر على X: "سانتشيز فاشي حقيقي".

برر سانشيز رأيه وأشار إلى أنه هناك حاجة لاتخاذ إجراء عاجل لأن شبكات التواصل الاجتماعي هي "دولة فاشلة يُتجاهل فيها القانون وتُعتبر الجرائم مقبولة". بعد ذلك، هاجم أيضًا ماسك لاستخدامه منصة X من أجل "تعزيز المعلومات المضللة" بشأن قرار حكومته الأسبوع الماضي بتنظيم أوضاع 500,000 عامل بدون وثائق وطالبي لجوء، وأشار إلى أن ماسك نفسه كان مهاجراً.

قال سانشيز إن وزارة العدل ستبحث عن طرق للتحقيق في انتهاكات قانونية محتملة من قبل تيك توك وإنستغرام، اللتين تعتبران جزءًا من ميتا. وقال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إن الحظر المقترح سيطبق كجزء من تعديل على قانون قائم حول الحماية الرقمية للقاصرين، والذي يُناقش حاليًا في البرلمان.

الخطوة المخطط لها من قبل سانشيز تحظى بدعم واسع من الجمهور، إذ أظهر استطلاع أُجري قبل نحو عام في إسبانيا أن حوالي 82% من المواطنين يؤيدون حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الرابعة عشر.