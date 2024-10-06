"سلالة مهيمنة": سلالة جديدة من كورونا تنتشر في أوروبا

سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر "بسرعة" في أوروبا - هذا ما نشرته (السبت) صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم التعرف على السلالة المعروفة باسم XEC لأول مرة في ألمانيا في يونيو، ولكن تم الإبلاغ عن حالات منذ ذلك الحين في المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة ودول أخرى - مع 1115 حالة في جميع أنحاء العالم.

وتسبب السلالة أعراض كورونا المعتادة، والتي تشبه أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد: ارتفاع في درجة الحرارة، وفقدان حاسة التذوق والشم، وضيق في التنفس، والتعب، والصداع، والتهاب الحلق، وانسداد الأنف أو سيلان الأنف الشائع، أيضًا كفقدان الشهية والإسهال والغثيان والقيء.

وقالت الطبيبة العامة والمديرة السريرية للصحة السكانية في المملكة المتحدة، الدكتورة هيلين وول، لصحيفة مانشستر إيفيننج نيوز: "من المتوقع أن تصبح السلالة هي الأكثر انتشارًا".

وقال مدير معهد علم الوراثة في جامعة كوليدج لندن، البروفيسور فرانسوا بيلو، لبي بي سي إن متغير XEC أكثر عدوى، ولكن لأنه يأتي من عائلة أوميكرون، فمن المتوقع أن تعمل اللقاحات وتمنع المرض في العديد من السكان.