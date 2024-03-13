"سلاح مدفون تحت الأرض": مخاوف من تهديد أمني جديد في أوروبا

تخشى السلطات الأوروبية من تهديد أمني جديد، في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل، ووفقا لما ورد في صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء أعتقل في كانون الأول/ديسمبر الماضي في النمسا والبوسنة والهرسك، مجموعتين مختلفتين من اللاجئين الأفغان والسوريين المسلحين ببنادق ومسدسات كلاشنيكوف. وضبطت بحوزتهم على صور لأهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا في الهواتف المحمولة لبعضهم، مما يشير الى أن الدافع هو الحرب في غزة.

وفي نهاية العام الماضي، خططت مجموعة من المواطنين الطاجيكيين شن هجمات على كاتدرائية كولونيا وكاتدرائية القديس ستيفن في فيينا، خلال فترة عيد الميلاد. هذا بينما تكتظ هذه الكنائس بمئات الزوار خلال العطلات. وأعلنت السلطات الإيطالية، الاثنين، اعتقال ثلاثة فلسطينيين، يشتبه في أنهم أعضاء في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، المصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبحسب الشرطة الإيطالية، خطط الثلاثة لمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية في أوروبا.

ويعتقد محققو الشرطة أن الحوادث المختلفة تشير إلى أن التهديد من وقوع هجمات مسلحة في أوروبا لا يتزايد فحسب، بل يأتي من مصادر جديدة. مما يزيد من تعقيد عمل الأجهزة الأمنية. كانت موجة الهجمات في القارة، التي بدأت في عام 2015، مستوحاة من تنظيم داعش، وفي بعض الأحيان كانت موجهة منه. لكن التهديد الآن لا يأتي فقط من الفرع الأفغاني لتنظيم داعش، بل أيضا من إيران وأذعها في الشرق الأوسط، بما يشمل حزب الله وحماس.

وحذرت أجهزة الأمن الألمانية في نهاية عام 2023 من أن هناك من تأثر بالحرب في غزة وأن اليهود والمؤسسات اليهودية في جميع أنحاء أوروبا أهداف محتملة للهجمات . وداهمت الشرطة الألمانية أهدافا في جميع أنحاء البلاد مرتبطة بحماس والجماعات التابعة لها. ألقت السلطات في ألمانيا وهولندا القبض على أربعة مشتبه بهم بتلقي تعليمات من حماس بإخراج الأسلحة ومهاجمة أهداف يهودية في برلين وأماكن أخرى في أوروبا الغربية. وقال الادعاء في ألمانيا إن حماس دفنت الأسلحة تحت الأرض في أوروبا قبل سنوات، لكن المشتبه بهم وجميعهم من أعضاء حماس في الخارج ، لم يكشفوا عن مكان إخفاء هذه الأسلحة التي تتحدث السلطات الألمانية عنها.

ويواصل التقرير في صحيفة وول ستريت جورنال التناول بصورة مفصلة أمثلة أخرى، مثل الخطة الإيرانية لمهاجمة أهداف يهودية في السويد، بما في ذلك استهداف رئيس الجالية في ستوكهولم - والتي تم إحباطها في عام 2021.

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