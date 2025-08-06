يوم غضب في اليونان ضد إسرائيل في 25 موقعًا مختلفًا الأسبوع المقبل

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من المتوقع أن تُقام أكثر من 25 نقطة تظاهر مناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء اليونان يوم الأحد القادم، وذلك بحسب ما نشرته اليوم (الأربعاء) وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية. من بين المناطق التي ستقام فيها الاحتجاجات ضمن حملة دولية باسم "يوم عمل من أجل غزة" - جزر ومناطق سياحية مركزية.

تحت شعار "ليس في أرضنا - ليس باسمنا"، يشجع منظمو الحملة على تنظيم فعاليات محلية، تُوزّع خلالها مواد إعلامية. كما يُشجَّع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على استخدام الوسوم (هاشتاجات) للترويج للرسائل عبر الإنترنت. وقد أُنشئت قناة تيليجرام مخصصة لتنسيق ونشر الاحتجاجات، تضم حوالي ثلاثة آلاف عضو.

ووفقًا للتقارير التي تلقتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، من المتوقع تنظيم مظاهرات في جزر رودس، وكوس، وكريت، وساموثراكي، وأندروس، وليسبوس، وتيلوس، وأمورجوس، وسيفنوس، وغيرها. بالإضافة إلى مواقع برية رئيسية مثل أولمبيا، وكياتو، وإديسا، وبيريبنزا. ومن المقرر تنظيم معظم المظاهرات بعد الظهر والمساء، في مواقع عامة بارزة مثل الموانئ، والساحات، والمواقع الأثرية.

من جانبه حذر "المركز الوطني لمراقبة ومكافحة معاداة السامية ونزع الشرعية" على الإنترنت (NCC) التابع لوزارة الشتات من موجة مُخطط لها من المظاهرات المُناهضة لإسرائيل يوم الأحد القادم، الموافق 10 أغسطس/آب. وذكر البيان أن هذه الحملة، التي تقودها منظمات مُؤيدة للفلسطينيين، "تهدف إلى تصوير إسرائيل كدولة تُرتكب إبادة جماعية"، وتدعو إلى إظهار التضامن العلني مع الفلسطينيين في أبرز الوجهات السياحية في اليونان، بهدف "تقويض فكرة أن اليونان تُمثّل ملاذًا آمنًا للمُرتبطين بقوات الجيش الإسرائيلي".

وأضافت وزارة الشتات الإسرائيلية أن "مركز السيطرة الوطني يواصل متابعة التطورات وفحص تأثير الحملة على السياح الإسرائيليين، المجتمعات اليهودية وصورة دولة إسرائيل في الساحة الدولية. ويعمل المكتب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لغرض الاستعداد، والمراقبة، والاستجابة".