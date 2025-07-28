ما سبب المواجهة بين الرئيس الإسرائيلي ورئيس وزراء هولندا؟

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وقعت مواجهة اليوم (الاثنين) بين الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء الهولندي ديك سكوف. وكان الاثنان قد تحدثا سابقًا، إلا أن سكوف أغضب هرتسوغ لاحقًا بعد إشارته إلى استعداده لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون" للبحث العلمي.

وقال رئيس الوزراء الهولندي "لقد أوضحت للرئيس في مكالمة هاتفية أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة، فإن هولندا ستدعم تعليق التدخل الإسرائيلي في برنامج الأبحاث"..

ورد هيرتسوغ في وقت لاحق على ذلك بتغريدة قال فيها: "لم تكن هذه نبرتكم على الإطلاق في المحادثة. كما أنني أشعر بالحزن لأنك لم تتطرق على الإطلاق إلى الرهائن في غزة ولم تدعو إلى إطلاق سراحهم".

قال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثة لقناة i24NEWS: "خلال المكالمة الهاتفية، قال رئيس الوزراء الهولندي إنه 'صديق لإسرائيل، لكن لا خيار أمامه، وفي ضوء الرأي العام'، عليه التصويت لصالح تعليق جزء صغير من اتفاقية الشراكة التي تتناول التعاون المستقبلي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. ولم يتطرق رئيس الوزراء إلى إمكانية دعم العقوبات التجارية أو إلغاء اتفاقية الشراكة، كما غرّد لاحقًا".