متظاهرة في جورجيا لـi24NEWS: "روس يشاركون بقمع المظاهرات

آنا لازارياشفيلي، تحتج في جورجيا على ضوء الاحتجاجات على تزوير الانتخابات، وقرار الحكومة تجميد عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، قالت في حديث مع i24NEWS إنها مقتنعة بأن الانتخابات تم تزويرها بمساعدة المسؤولين الروس الذين يعملون أيضًا على تفريق الاحتجاجات.

وقالت لازارياشفيلي: "سمعنا الكثير منهم يتحدثون الروسية"، وأضاف: "أخشى مما سيحدث إذا خسرنا هذه المعركة. أنا لست خائفة من التعرض للإصابة، يمكنني العيش بدون عين، ولكن ليس مع حكومة مثل الدمية."

على مدار أربعة أيام يخرج الجورجيون في مظاهرات عنيفة في العاصمة تبليسي. الليلة الماضية، أطلق المتظاهرون الألعاب النارية على قوات الأمن، بل وتسببوا في نشوب حريق في مبنى البرلمان. واستخدمت الشرطة من جانبها خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع، كما كانت هناك أدلة على استخدام العنف الجسدي ضد المتظاهرين.