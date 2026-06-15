معرض السلاح الفاخر في باريس يحجب أجنحة شركات إسرائيلية

منظمو معرض الأسلحة الفاخر Eurosatory في باريس أغلقوا خلال الليل (بين الأحد والاثنين) أجنحة عدد من الشركات الإسرائيلية التي كانت تخطط لعرض ابتكاراتها الجديدة. من بين الشركات التي تم منعها من المشاركة في المعرض: سمارت شوتر، كونتراب، أوربيت، إيروناتيكس، ماروم وسورس.

مع ذلك، بقيت أكشاك شركات مثل رافائيل، إلبيت والصناعة الجوية مفتوحة، وذلك لأنها عرضت أسلحة دفاعية، كما سُمح للشركات الإسرائيلية من قِبل منظمي المعرض. على الحائط الذي وُضع مقابل كشك شركة كونتروب كُتب احتجاجًا: "كاميرات كونتروب بعيدة المدى 'هزمت الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكنها خسرت أمام قصر النظر الفرنسي'".

كما هو معلوم، في بداية الشهر قامت الحكومة الفرنسية بحظر مشاركة رسمية لدولة إسرائيل في المعرض من قبل وزارة الدفاع، وكذلك منعت عرض أسلحة هجومية من قبل شركات إسرائيلية. هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها معرض أسلحة على الأراضي الفرنسية عرض أسلحة من تطوير إسرائيلي - ففي العام الماضي أيضًا حظرت الحكومة الفرنسية المشاركة الإسرائيلية الرسمية في المعرض.

وجاء في بيان من وزارة الأمن الإسرائيلية: "هذا إجراء ساخر، غير متكافئ وغير مفاجئ، يهدف إلى استبعاد التكنولوجيا الإسرائيلية من معرض دولي، وهي تكنولوجيا تثبت جودتها يوميًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وزارة الدفاع ستواصل تعزيز الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى مستويات جديدة في العالم، رغم المحاولات الفرنسية لإخفاء التفوق التكنولوجي الإسرائيلي عن العالم".