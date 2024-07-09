فتح تحقيق جنائي في فرنسا ضد حملة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

فُتح تحقيق في فرنسا منذ نحو أسبوع ضد حملة المرشحة الرئاسية مارين لوبان عام 2022، في أعقاب الاشتباه في انتهاكها لقانون تمويل الحملات الانتخابية، بحسب ما جاء في منشور نشرته صحيفة "لوموند" مساء اليوم (الثلاثاء). ويشتبه في أن زعيمة اليمين المتطرف تلقت تمويلا غير قانوني في حملتها الانتخابية الرئاسية بمبلغ 316.182 يورو.

ويشمل التحقيق مخالفات اختلاس الأموال من قبل أصحاب الوظائف العامة والاحتيال والتزوير وغيرها. وأضاف مكتب المدعي العام أن التحقيقات التي أوكلت إلى القسم المالي للشرطة في باريس "مستمرة حاليا تحت إشراف قاضي التحقيق". ولم ترد تفاصيل عن طبيعة الشبهات.

وتلقى مكتب المدعي العام في باريس تقرير اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي (CNCCFP) في عام 2023.