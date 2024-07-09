فتح تحقيق جنائي في فرنسا ضد حملة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان
تم فتح التحقيق ضد مارين لوبان بعد أن تلقى مكتب المدعي العام في باريس تقريرًا للجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي (CNCCFP) في عام 2023
فُتح تحقيق في فرنسا منذ نحو أسبوع ضد حملة المرشحة الرئاسية مارين لوبان عام 2022، في أعقاب الاشتباه في انتهاكها لقانون تمويل الحملات الانتخابية، بحسب ما جاء في منشور نشرته صحيفة "لوموند" مساء اليوم (الثلاثاء). ويشتبه في أن زعيمة اليمين المتطرف تلقت تمويلا غير قانوني في حملتها الانتخابية الرئاسية بمبلغ 316.182 يورو.
ويشمل التحقيق مخالفات اختلاس الأموال من قبل أصحاب الوظائف العامة والاحتيال والتزوير وغيرها. وأضاف مكتب المدعي العام أن التحقيقات التي أوكلت إلى القسم المالي للشرطة في باريس "مستمرة حاليا تحت إشراف قاضي التحقيق". ولم ترد تفاصيل عن طبيعة الشبهات.
وتلقى مكتب المدعي العام في باريس تقرير اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي (CNCCFP) في عام 2023.