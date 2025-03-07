إدانة 3 مواطنين بلغاريين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

أدين ثلاثة مواطنين بلغاريين، امرأتان ورجل، اليوم الجمعة، بالتجسس لصالح روسيا بعد محاكمة في بريطانيا. وتتهم كاثرين إيفانوفا (33 عاما)، وهي مساعدة مختبر تبلغ من العمر، وفانيا جافروفا (30 عاما)، خبيرة تجميل، وتيهومير إيفانتشيف، وهو رسام ومصمم يبلغ من العمر 39 عاما، واللذان يعيشان معا في لندن ببريطانيا، بالتورط في شبكة تجسس كبيرة تعمل في المملكة المتحدة.

وأطلق على المجموعة اسم "المينيونز"، نسبة للشخصيات الصفراء من فيلم "أنا الحقير". ومع ذلك، بدلاً من الشخصية الكرتونية الشريرة من فيلم "جرو"، تصرف المتهمان كجواسيس لجهاز الاستخبارات الروسي، المعروف أيضًا باسم GRU. كانت المجموعة تعمل انطلاقا من بيت ضيافة مكون من 33 غرفة في جرايت يارموث، نورفولك، إنجلترا.

وكانتا على علاقة مع بزار دزيمبازوف، وهو ساعٍ طبي يبلغ من العمر 43 عامًا، والذي كان يدير العمليات الأرضية لشبكة التجسس. كانت شبكة التجسس يديرها أورلين روسيف، 46 عامًا، وهو موظف سابق في المدينة، والذي أنشأ عملية تجسس مستقلة من بيت الضيافة. وكان الاتصال في موسكو مع رجل نمساوي يدعى يان مارسلاك، 44 عامًا، وهو الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في شركة كبيرة للتمويل والتكنولوجيا تسمى Wirecard، والتي انهارت في عام 2020 وسط مزاعم بالاحتيال بمبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني. فر إلى روسيا لأنه مطلوب من قبل السلطات في ألمانيا.

واستخدمت الخلية منهجية متطورة تتضمن تكنولوجيا متقدمة وهويات مزيفة للحصول على المعلومات والصور، قبل أن تقوم بإعداد تقارير مفصلة عن أهدافها من أجل إرسال المعلومات إلى موسكو.

ومن بين أهداف الشبكة كريستو جروزوف، الصحفي الذي عمل في موقع "بيلينغكات" الاستقصائي البريطاني وكان مسؤولا عن تحديد هوية عملاء المخابرات العسكرية الروسية المتهمين بتسميم العميل المزدوج لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني سيرجي سكريبال بغاز الأعصاب نوفيتشوك في سالزبوري بإنجلترا في مارس/آذار 2018.