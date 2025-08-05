اسم يحيى السنوار يثير الجدل في ألمانيا

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قدّم مستشفى جامعة لايبزيغ في شرق ألمانيا اعتذاره بعد أن نشر قائمة بالمولودين الجدد تضمنت اسم يحيى السنوار، الزعيم السابق لحركة حماس في غزة، الذي اغتيل من قبل الجيش الإسرائيلي في أكتوبر 2024. وأوضح قسم الولادة أن أسماء الأطفال تُنشر "فقط بناءً على طلب أو بموافقة الوالدين".

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في بيان نُشر على إنستغرام، أوضحت المؤسسة: «اليوم، كما في كل يوم، شاركنا أسماء المواليد الجدد على قناتنا المخصصة للأمومة. أحد هذه الأسماء مرتبط حالياً بسياق سياسي، مما أثار الاستياء أو عدم الفهم لدى بعض المستخدمين.» وقد أثار ذكر يحيى السنوار، القيادي السابق لحركة حماس، جدلاً واسعاً.

هذا وأعرب المستشفى عن أسفه وأعلن عن مراجعة إجراءاته الداخلية لضمان قدر أكبر من الحساسية في المستقبل.