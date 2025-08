اسم يحيى السنوار يثير الجدل في ألمانيا

قدّم مستشفى جامعة لايبزيغ في شرق ألمانيا اعتذاره بعد أن نشر قائمة بالمولودين الجدد تضمنت اسم يحيى السنوار، الزعيم السابق لحركة حماس في غزة، الذي اغتيل من قبل الجيش الإسرائيلي في أكتوبر 2024. وأوضح قسم الولادة أن أسماء الأطفال تُنشر "فقط بناءً على طلب أو بموافقة الوالدين".

