بعد ارتكاب اعتداءات جنسية بـحق 299 شخصا غالبيتهم أطفال || محكمة فرنسية تفرض هذه العقوبة على جراح شهير

انتهت أكبر فضيحة اعتداء جنسي على الأطفال في تاريخ فرنسا: حُكم على جويل لو سكورنياك، الجراح السابق البالغ من العمر 73 عامًا، اليوم (الأربعاء) بالسجن 20 عامًا بعد إقراره بالذنب في الاعتداء الجنسي على 299 شخصًا، معظمهم من الأطفال. وكثيرًا ما وقعت هذه الاعتداءات أثناء تخدير مرضاه.

أصدر القاضي أودا بورسي الحكم في محكمة فان، وهي بلدة ساحلية في بريتاني شهدت معظم الاعتداءات. كما منع بورسي الجرّاح السابق، جويل لو سكوارناك، من ممارسة الطب أو التواصل مع القاصرين.

Benoit PEYRUCQ / AFP

نُفِّذت معظم الاعتداءات على مرضاه السابقين بين عامي 1989و2014، ومعظمهم من منطقة بريتاني الفرنسية. أقرّ بالذنب في بعض التهم، وليس كلها. في عام 2020، حُكم عليه بالسجن 15عامًا بتهمة اغتصاب أربع قاصرات والاعتداء عليهن جنسيًا، من بينهن اثنتان من بنات أخيه. سبق المحاكمة تحقيقٌ دقيقٌ للشرطة استمرّ عدة سنوات.