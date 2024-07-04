الاستطلاعات في بريطانيا تظهر انقلابا: فوز ساحق لحزب العمال في الانتخابات التشريعية، وسوناك يقود حزبه الى الانهيار

يبدو أن بريطانيا لديها رئيس وزراء جديد، بعد فوز حزب العمال في الانتخابات بأغلبية ساحقة الليلة الماضية (الجمعة) بحسب استطلاعات الرأي.

وحقق زعيمها كير ستارمر، وهو محام بريطاني يبلغ من العمر 61 عاما ورئيس سابق للنيابة العامة، إنجازا تاريخيا على مدار 14 عاما بحصوله على 410 مقعدا وفقا لاستطلاعات الرأي في البلاد. قاد رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك حزبه المحافظ إلى الانهيار، حيث حصل على 131 مقعدًا فقط.

ويمكن الإشارة إلى الإحباط المتزايد في بريطانيا من خلال حقيقة مفادها أن حزب العمال تعرض قبل خمس سنوات فقط لأكبر هزيمة له منذ ثلاثينيات القرن العشرين، والآن يفوز بأغلبية ساحقة. بعد 14 عامًا من حكم المحافظين، تواجه بريطانيا وضعًا اقتصاديًا سيئًا، وتكاليف معيشة متزايدة، وأزمة سكن، وحالة مدمرة لنظام الصحة العامة (NHS) مع قوائم انتظار طويلة ونقص في الموظفين.