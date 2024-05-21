روسيا: بدأنا مناورة باستخدام مناورة باستخدام أسلحة نووية غير استراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن مناورة عسكرية "لاستخدام سلاح نووي غير استراتيجي"، ووفقا للبيان الصادر فإنه في هذه المرحلة سيتم اختبار تزويد الذخيرة النووية لأنظمة تحمل صواريخ باليستية قصيرة المدى.

سيتم أيضا الاختبار في هذه المرحلة من المناورة "القدرة على تحميل طائرات صواريخ مع رؤوس نووية بينها صواريخ من طراز ’كينزيل’" وأضافت وزارة الدفاع الروسية بأن المناورة أجريت بمنطقة قيادة الجنوب التابعة للجيش الروسي، أي مثل منطقة القفقاز والحدود الجنوبية، دون الإشارة الى مكان دقيق.

ويشار إلى أن البيانات السابقة لروسيا حول تدريبات ومناورات بتعليمات من الرئيس بوتين، تأتي ردا على "تصريحات عدائية لقادة الغرب". إضافة لذلك، للتدريبات المرتقبة توجد ثلاثة مراحل- وستنضم بيلاروسيا أيضا الى المرحلة الأخيرة من المناورة العسكرية.