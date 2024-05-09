رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "صفر تسامح مع مظاهر معاداة السامية في الجامعات"

"هناك أقلية عالية الصوت في حرمنا الجامعي تعطل حياة ودراسات زملائها الطلاب، وفي بعض الحالات، تنشر المضايقات الصريحة والإساءات المعادية للسامية. يجب أن يتوقف ذلك"

i24NEWS
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رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخاطب وسائل الإعلام في داونينج ستريت بلندن ، الجمعة 1 مارس 2024.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخاطب وسائل الإعلام في داونينج ستريت بلندن ، الجمعة 1 مارس 2024.AP Photo/Alberto Pezzali

التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس مع رؤساء الجامعات في بريطانيا وأمرهم باتباع نهج "عدم التسامح مطلقًا" مع معاداة السامية. ودعا رئيس الوزراء نواب رؤساء الجامعات الرائدة إلى اجتماع لمعالجة تصاعد معاداة السامية في الجامعات. وحضر الاجتماع أيضًا ممثلون عن UJS (اتحاد الطلاب اليهود).

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وشدد سوناك على أن الجامعات يجب أن تكون أماكن للنقاش الصارم وفي نفس الوقت معاقل للتسامح والاحترام لكل فرد في مجتمعها. وأضاف: "هناك أقلية عالية الصوت في حرمنا الجامعي تعطل حياة ودراسات زملائها الطلاب، وفي بعض الحالات، تنشر المضايقات الصريحة والإساءات المعادية للسامية. يجب أن يتوقف ذلك".

ألهبت الحرب في غزة موجة من التضامن مع الفلسطينيين في عدد من جامعات أوروبا والجامعات الأميركية بشكل خاص التي تحولت إلى ميدان رئيسي للمطالبة في وقف الحرب في غزة بموزاة تصعيد اللهجة ضد إسرائيل واليهود ما رفع من منسوب الخطر على كل من يدل مظهره على أنه يهودي أو يناصر إسرائيل. 

Yonatan Sindal/FLASH90
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتحدث للصحافة لدى وصوله إلى مطار بن غوريون الدولي، خارج تل أبيب، في 19 أكتوبر، 2023.Yonatan Sindal/FLASH90

وفي نفس السياق فقد أقر مجلس النواب الأميركي قانون التوعية بمعاداة السامية (Antisemitism Awareness Act (AAA)، وحصل على دعم من الحزبين. وينص التشريع الهادف إلى معالجة التمييز ضد الطلاب اليهود على اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية من قبل وزارة التعليم.

وقال ناثان ديامينت، المدير التنفيذي للسياسة العامة في الاتحاد الأرثوذكسي، أكبر منظمة شاملة لليهود الأرثوذكس في البلاد، إن "إقرار مجلس النواب لقانون التوعية بمعاداة السامية اليوم أمر بالغ الأهمية لمكافحة الفوضى المنتشرة في حرم الجامعات الأميركية".

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