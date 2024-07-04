الانتخابات المفاجئة وتغيير الحكومة: كل ما تحتاجون معرفته حول انتخابات المملكة المتحدة

افتتحت صناديق الاقتراع في بريطانيا صباح اليوم (الخميس) في الانتخابات السريعة التي أعلن عنها رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل نحو شهر. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، إليكم كل ما تحتاجون معرفته.

تنقسم المملكة المتحدة إلى 650 دائرة انتخابية، حيث ينتخب المواطنون في كل منطقة مرشحًا محليًا يرتبط عادةً بحزب سياسي أكبر، ويفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بمقعد تلك المنطقة. لكي يتم إعلان فوز أي حزب، يجب أن يفوز بما لا يقل عن 326 مقعدًا من أصل 650 مقعدًا في البرلمان، وأن يصبح زعيم هذا الحزب رئيسًا للحكومة.

وفي حالة عدم فوز أي حزب بالأغلبية، فسيتم الإعلان عن "برلمان معلق". وفي هذه الحالة، يبقى رئيس الحكومة الحالي في السلطة (أي رئيس حزب المحافظين ريشي سوناك)، ويُمنح الحق في أن يكون أول من يحاول تشكيل الحكومة إما عن طريق بناء ائتلاف مع الأحزاب الكبرى الأخرى أو أنها ستتكون من الحزب الحاكم مع "أقلية" - أي أحزاب أصغر.

ما هي الأغلبية؟

في السياسة البريطانية، الحديث يدور عن مصطلح بدون تعريف، فلا توجد أغلبية محددة ستمنح صلاحيات خاصة للائتلاف، لكن أغلبية كبيرة جدًا للحزب الحاكم المقبل، ستتطلب معارضة قوية ومتماسكة من أجل منع قوة مطلقة وغير محدودة لطرف واحد.

الحزب الحاكم الحالي، حزب المحافظين، حذر ناخبيه طيلة الحملة الانتخابية من أن حزب المعارضة الرئيسي، حزب العمال، سيفوز بـ "الأغلبية المطلقة"، الأمر الذي سيؤدي إلى قيامهم بإجراء إصلاحات أكبر وأكثر تطرفاً مما وصفوه في برنامجهم الانتخابي.

فمن هي الأحزاب الكبرى ومن هم قادتها؟

يوجد في بريطانيا حزبان رئيسيان: حزب المحافظين، الذي يتمتع بآراء يمين الوسط، وحزب يسار الوسط - حزب العمال. ويتولى حزب المحافظين السلطة منذ 14 عامًا، وزعيمه الحالي ورئيس الحكومة هو ريشي سوناك، الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر 2022 وهو الآن يترشح لمنصب رئاسة الحكومة. ويقود حزب العمال السير كير ستارمر، وهو زعيم حزب المعارضة الرئيسي منذ نيسان/أبريل 2020.

هناك أيضًا أحزاب أصغر، والتي عادة ما تفوز بمقاعد محددة، وتشمل حزب الوسط "الديمقراطيين الليبراليين" بقيادة إد ديفي، وحزب الخضر بقيادة كارلا دينر وأدريان رامزي، والحزب الإصلاحي اليميني المتطرف في بريطانيا بقيادة نايجل فاراج. الذي حظي بقدر كبير من الاهتمام في الانتخابات الأخيرة.

من المتوقع أن يفوز؟

تظهر كافة استطلاعات الرأي التي صدرت مؤخرا صورة واضحة لانتصار حزب العمال المعارض. ويردد هذا الرقم مسؤولون منتخبون من حزب المحافظين أنفسهم، الذين يدعون الجمهور إلى الخروج والتصويت، من أجل موازنة الهزيمة المتوقعة للحزب الحاكم. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين قد يخسرون أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان الذي يشغلونه حاليا. ويعد هذا تغييرا جذريا عن الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2019، عندما فاز المحافظون وزعيمهم آنذاك بوريس جونسون بفارق كبير ووعدوا بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) - وهو ما تم تنفيذه بنجاح.

وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، اعتبارًا من صباح الغد، هو السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال من يسار الوسط. وكما ذكرنا، يعد هذا تغييرًا جذريًا للغاية في السياسة البريطانية، حتى أن هناك من وصفه بأنه زلزال.

متى سيتم إعلان النتائج؟

فور إغلاق صناديق الاقتراع، عند الساعة 00:00 بتوقيت القدس (22:00 بالتوقيت المحلي)، سيتم نشر استطلاعات أولية تشير إلى النتائج. ويجري فرز الأصوات قريباً، وستبدأ النتائج الحقيقية في الظهور خلال الليل بين الخميس والجمعة، حيث ستعلن النتائج النهائية صباح الجمعة.

وبعد الإعلان، في حال خسر رئيس الحكومة الحالي - فسوف يعلن استقالته للملك تشارلز. ومن المهم الإشارة إلى أن الملك هو السلطة العليا في بريطانيا سياسيا ودينيا. وبعد ذلك سيلتقي زعيم الحزب الفائز بالملك ويطلب منه تفويضا بتشكيل الحكومة الجديدة. وبعد حصوله على التفويض، سيصل رئيس الوزراء الجديد إلى داونينج ستريت ويخاطب الأمة البريطانية كزعيم جديد لها..

وسيبدأ رئيس الحكومة تعيين الوزراء والمناصب العليا في حكومته، بعد عودة البرلمان البريطاني من عطلته في 9 تموز/يوليو. وسيؤدي كل عضو في البرلمان بدوره يمين الولاء للملك، وهو إجراء يستغرق عادة عدة أيام. وفي 17 تموز/يوليو، من المتوقع أن يقام حدث احتفالي يتضمن الافتتاح الرسمي للبرلمان وخطاب الملك تشارلز، الذي سيشرح فيه الملك بالتفصيل البرنامج التشريعي للحكومة الجديدة.