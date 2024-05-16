هولندا: فيلدرز يعلن نجاحه في تشكيل الحكومة الأكثر يمينية منذ عقود

أعلن رئيس الوزراء المنتخب وعضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز أعلن اليوم (الخميس) أنه بعد خمسة أشهر من المفاوضات، تمكن من تشكيل حكومة، والتي ستكون الأكثر يمينا في البلاد منذ عدة عقود. ومن بين أمور أخرى، تنص مسودة الاتفاق الائتلافي على إجراء دراسة حول "الوقت المناسب الذي يمكن أن يتم فيه نقل السفارة إلى القدس".

فاز ويلدرز في الانتخابات بأغلبية كبيرة قبل حوالي ستة أشهر، ولكنه أعلن أنه لن يتولى المنصب وإنما سيقوم فقط بتشكيل الحكومة، من أجل إخفاء المفاوضات. لا يزال غير واضح من سيتم تمثيله كرئيس الحكومة.

الحكومة الجديدة ستتألف من أربعة أحزاب، بجانب حزب فيلدرز "الحزب من أجل الحرية"، في التحالف سييكون حزب المركز يمين لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روتا، حزب الفلاحين BBB وحزب "العهد الاجتماعي الجديد" NSC.

ويلدرز، الذي أثر على سياسة الهجرة الهولندية عندما كان عضواً في المعارضة في البرلمان منذ عام 2006، معروف بآرائه الصريحة ضد الإسلام. ومع ذلك، رغم أنه قام بتعديل رسائله المثيرة للجدل والتخفيف من حدتها، لكنها من المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة هي الأكثر توجهاً يمينياً منذ عقود في هولندا.