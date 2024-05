هجوم مسلح على الطريقة الهوليودية يودي بمقتل ضابطين فرنسيين وتهريب سجين خطير من أصول جزائرية

قتل ضابطين فرنسيين اليوم الثلاثاء في هجوم مسلحين على قافلة محصنة تقوم بنقل سجين في نورماندي. ونجح السجين الخطير محمد عمرة (29 عاما) وذي الأصول الجزائرية بالفرار مع العصابة، وحاليا تجري السلطات الفرنسية عمليات بحث واسعة في كل المنطقة لاعتقال المجرمين الفارين.

https://twitter.com/i/web/status/1790446750500549012