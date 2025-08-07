"شركة طيران ترتكب إبادة جماعية": هجوم مناهض لإسرائيل ضد مكاتب "إل-عال" في باريس

قد يعجبك أيضًا -

هجوم غير عادي ضد إسرائيل: مدخل مكاتب ممثلية شركة إل عال في باريس تم تخريبه خلال الليل (بين الأربعاء والخميس). من بين الأمور، تم سكب طلاء أحمر على الباب والبناية، ورُشّت كتابات "EL AL genocide airline" و"Free Palestine".

ردّت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف على الحدث على شبكة إكس قائلةً: "أيها المواطنون الفرنسيون، استيقظوا! اليوم شركة ال عال، وغدًا شركة إير فرانس. عندما يُدلي الرئيس الفرنسي ماكرون بتصريحات تُقدّم هدايا لحماس، فهذه هي النتيجة. أُدين العمل الوحشي والعنيف ضد شركة ال عال، وأتوقع من سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تحديد مكان المجرمين واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم".

https://x.com/i/web/status/1953355779324416187

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية عقب الحادثة أن "الحادث الخطير اكتُشف صباح اليوم، ووقع عندما كان المبنى خاليًا ولم يكن هناك أي خطر على موظفي الشركة. تنظر شركة ال عال إلى الحادثة بجدية، وتعمل على معالجتها مع السلطات المختصة، ووفقًا لتعليمات الجهات المختصة في فرنسا وإسرائيل. ترفع ال عال بفخر العلم الإسرائيلي على ذيل طائراتها، وتدين أي نوع من العنف، وخاصةً ما هو يستند على معاداة السامية".