بعد 14 ساعة من تشكيله حكومته: رئيس وزراء فرنسا الجديد يستقيل ||تفاصيل

بعد أقل من شهر على توليه منصبه: استقال صباح اليوم (الاثنين) رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان لوكورنو من منصبه وقال: "جميع الأحزاب السياسية تتصرف وكأن لديها أغلبية خاصة بها في البرلمان". وهكذا، بعد يوم واحد فقط من إعلانه عن تشكيل حكومته، قدم لوكورنو استقالته إلى رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

ألقى خطابًا قصيرًا في باحة قصر ماتينيو، مقر رئيس الوزراء، هاجم فيه الأحزاب السياسية التي أعلنت استقالته لعدم استعدادها للتنازل. وأوضح قائلًا: "كلٌّ منها أراد من الآخرين تبني جميع خططهم. لقد عبّروا عن الكثير من الخطوط الحمراء، لكن الخطوط الخضراء قليلة جدًا. علينا إيجاد مخرج حتى تتمكن البلاد من المضي قدمًا". وأضاف: "في النهاية... لن يتطلب الأمر الكثير لإنجاحه".

استقالة لوكورنو تأتي بعد 14 ساعة فقط من تعيين حكومته - وبعد أن هدد خصومه السياسيون بإسقاط حكومته، وكان سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون. كان من المتوقع أن تعقد الحكومة الجديدة اجتماعها الأول اليوم. لكن التشكيلة أثارت غضبًا بين الحلفاء السياسيين والمعارضين على حد سواء، الذين انتقدوا بأنها يمينية جدًا أو ليست يمينية بما فيه الكفاية، ما أثار تساؤلات حول المدة التي يمكنه أن يصمد فيها في برلمان منقسم لا يملك فيه أي حزب أغلبية.

زعيم حزب "الاتحاد الوطني" اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، دعا إلى انتخابات عاجلة. وقال: "لن نحقق الاستقرار من جديد دون العودة لصناديق الاقتراع وحل الجمعية الوطنية". في الوقت نفسه، قال زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف جان-لوك ميلونشون إن حزبه يدعو لعزل ماكرون.

استقالة لوكورنو أدت أيضًا إلى انخفاض حاد في الأسهم الفرنسية وفي اليورو. البنوك الفرنسية سجلت انخفاضًا حادًا في السوق المالية، حيث تراجع مؤشر سوسيتيه جنرال بأكثر من 6% في مؤشر CAC 40 في اللحظات التي أعقبت الإعلان، بينما انخفضت أيضًا مجموعة الخدمات المالية والتنمية العالمية BNP Paribas وكريدي أغريكول بشكل حاد.

اليورو انخفض أيضًا مقابل الجنيه الإسترليني والدولار، في حين أن تكاليف الاقتراض لحكومة فرنسا، التي تنعكس في أسواق السندات، وصلت إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل حوالي شهر، عندما عادت البلاد إلى نفس الجمود السياسي. استقالته المفاجئة كانت غير متوقعة وغير مسبوقة، وأدت إلى عاصفة أخرى في ظل الأزمة السياسية في فرنسا.

مع توليه المنصب، خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا إلى أدنى مستوى تم تسجيله - A+ بدلًا من AA-. هذه ضربة قاسية لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يكافح مع ديون متزايدة وأزمة سياسية مستمرة. هذا الإجراء زاد من الضغط على لوكورنو، الذي تولى منصبه قبل أيام قليلة فقط، بعد أن تمت إقالة سلفه فرانسوا بايرو في تصويت بحجب الثقة بسبب خطته لتقليص الميزانيات. في هذا السياق، اضطر لوكورنو إلى تشكيل حكومة وصياغة ميزانية لعام 2026 يمكن تمريرها في البرلمان المنقسم.

في فيتش أوضحوا أن الخفض يعكس عدم الاستقرار السياسي في فرنسا وغياب "أفق واضح لتحقيق استقرار الديون في السنوات القادمة". التصنيف المنخفض قد يدفع وكالات تصنيف أخرى إلى خفض تصنيف فرنسا أيضًا – خطوة ستزيد الضغط على سوق السندات الفرنسي الذي تقترب تكاليف تمويله من تلك الخاصة بإيطاليا.

مسودة ميزانية لوكورنو، التي من المفترض أن تقلص العجز من حوالي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كان من المفترض أن تصل إلى البرلمان في بداية أكتوبر، ومن المشكوك فيه ما إذا كان سينجح في تمريرها، في ظل معارضة قوية من جانب المشرعين.