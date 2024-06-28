أول حكم من نوعه .. ألمانيا تُدين عنصري حزب الله

حكمت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ على عنصرين من حزب الله بالسجن 5 سنوات ونصف للمتهم الأول و3 سنوات بالنسبة للثاني، وذلك استناداً لتصنيف الحزب إرهابياً في ألمانيا عام 2020.

واعتمد الحكم على أدلة تثبت ارتباطهما بالحزب، مثل صور لهما بالزي العسكري وخطابات تمجيد لحسن نصر الله، ويعتبر هذا الحكم سابقة في القضاء الألماني ويفتح الباب أمام محاكمات إضافية لعناصر من الحزب.

يأتي الحكم في وقت تشدد فيه الحكومة الألمانية من قوانينها لمواجهة "الإرهاب".

وقالت القاضية التي تلت الحكم إن المتهمين حسن محسن البالغ من العمر 50 عاماً المولود في طير حرفا بلبنان، وعبد اللطيف وهبي البالغ من العمر 56 عاماً المولود في قرية حاروف، كانا عضوين فاعلين في "حزب الله" منذ سنوات.

وقالت القاضية إن الرجلين كان يعملان على تجنيد شبان في ألمانيا للانضمام لـ"حزب الله"، وكانا ينشران البروباغندا التابعة للحزب من خلال "جمعية المصطفى" في بريمن، التي تم حظرها عام 2022 وأغلقت.

واستند المدعي العام هلموت غراور لأدلة رُفعت من الجمعية التي تمت مداهمتها، لإصدار مذكرات التوقيف بحق الرجلين.

ومنذ تصنيف "حزب الله" إرهابياً لم تعتقل السلطات الألمانية أحداً قبل محسن ووهبي، ما يفتح الباب الآن أمام محاكمات إضافية لعناصر من الحزب. وتقدر المخابرات الألمانية الداخلية عدد عناصر "حزب الله" في ألمانيا بـ1200 عنصر.

وكان المتهمان قد نفيا الاتهامات الموجهة لهما، وقالا إنهما لا ينتميان لـ"حزب الله"، وقال محاميهما إن صورهما بلباس عسكري لا تثبت بالضرورة انتماءهما لمنظمة عسكرية.