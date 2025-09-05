بريطانيا: تعيين إيفيت كوبر لمنصب وزيرة الخارجية خلفاً لأنجيلا راينر التي استقالت بسبب "خطأ ضريبي"

قد يعجبك أيضًا -

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، عن تعديل وزاري شمل تعيين ديفيد لامي نائباً له خلفاً لأنجيلا راينر التي استقالت بسبب "خطأ ضريبي". واختار ستارمر، إيفيت كوبر التي تشغل حالياً منصب وزيرة الداخلية لشغل منصب وزيرة الخارجية، فيما أُسندت وزارة الداخلية إلى شابانا محمود التي شغلت سابقاً منصب وزيرة العدل.

وأقال ستارمر رئيسة مجلس العموم لوسي باول من منصبها، في إطار تعديل حكومي واسع النطاق.

وذكرت باول أن ستارمر أبلغها نيته تعيين رئيس جديد لمجلس العموم بدلاً منها. وكتبت في بيان على منصة "إكس": "لم تكن هذه فترة سهلة بالنسبة للحكومة. فالناس يأملون في تغيير وتحسين لأوضاع حياتهم الصعبة".

وعينت باول لأول مرة في هذا المنصب، المعني بشكل أساسي بتنظيم أعمال الحكومة في البرلمان، بعد الفوز الساحق لحزب العمال في انتخابات يوليو 2024. ومنذ ذلك الحين، تقدم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي على حزب العمال.

ونشر وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي بياناً على منصة "إكس" أعلن فيه أيضاً مغادرة الحكومة.

في وقت سابق الجمعة، قدمت أنجيلا راينر، استقالتها بعدما اعترفت بأنها لم تدفع ضريبة عقارية على منزل جديد.